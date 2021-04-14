"Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 14 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над германской "Боруссией" из Дортмунда со счетом 2:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Реал" впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В составе "Манчестер Сити" отличились Рияд Марез (55-я минута, с пенальти) и Фил Фоден (75). У "Боруссии" гол забил Джуд Беллингем (15). Первый матч завершился домашней победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Таким образом, английская команда по сумме двух встреч прошла в следующий раунд турнира.

Отличившись в возрасте 17 лет и 289 дней, Беллингем стал вторым в списке самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов, уступив только Бояну Кркичу, который в 2008 году в составе испанской "Барселоны" забил гол, когда ему было 17 лет и 217 дней. Также английский полузащитник стал вторым игроком после Юри Тилеманса, который сыграл 10 матчей в Лиге чемпионов до своего 18-летия.

"Манчестер Сити" и "Боруссия" ранее встречались только на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/13. Тогда команды сыграли вничью в первом матче, во второй игре победу праздновал клуб из Дортмунда.

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/16. Тогда команда на этой стадии турнира проиграла будущему победителю, испанскому "Реалу" (0:0, 0:1).

В полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится с французским ПСЖ, который в 1/4 финала оказался сильнее германской "Баварии" (3:2, 0:1). Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.