Бегун Лопин заявил, что готов окончательно уйти в бобслей ради участия в Играх в Пекине

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спринтер Дмитрий Лопин, выигравший на чемпионате России 2020 года в Челябинске серебряную медаль в беге на 100 метров, готов перейти в бобслей ради того, чтобы иметь возможность выступить на Олимпийских играх. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

29-летний Лопин в феврале занял первое место в беге на 60 метров на московском турнире "Русская зима", спустя неделю на зимнем чемпионате страны он в финале показал четвертый результат на этой же дистанции. В конце марта - начале апреля Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро - в двойках.

"Да, я всерьез рассматриваю возможность окончательного перехода в бобслей, - сказал Лопин. - В легкой атлетике мне пока ничего светит, да и возраст уже подходит к критическому для спринтера. А если я сейчас приму решение сконцентрироваться только на бобслее и начну работать, то у меня появится реальный шанс отобраться в состав бобслейной команды и выступить как на Олимпиаде в Пекине, так и других международных стартах. Я могу получить то, чего долгие годы лишен в легкой атлетике".

По словам спортсмена, очень много будет зависеть от решения тренерского совета. Тренеры должны сформировать и утвердить список бобслеистов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.

"Когда я бежал 100 метров на чемпионате России в Челябинске, то даже не мог предположить, что через полгода буду выступать в бобслее и даже добьюсь чего-то в нем, - продолжил Лопин. - Хотя раньше у меня были мысли попробовать себя в этом виде спорта. Я очень люблю легкую атлетику, но долгое отсутствие международных стартов очень давит на всех, нет стимула прогрессировать. А тут мне предложили попробовать разгоняющим, и я согласился".

Чемпион России 2021 года по бобслею сказал, что первый спуск в бобе совершил 17 марта. "Мне не было страшно в первый раз, я знал, куда иду, хотя пришлось потерпеть. Перегрузки там серьезные, поприжимало, хотя я толком даже и не понял ничего. А потом после нескольких тренировок уже более-менее адаптировался", - сказал Лопин.