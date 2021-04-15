Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира после выступлений мужчин

ТАСС, 15 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Соревнования проходят в японской Осаке.

Коляда за свой прокат получил 93,42 балла, россиянин Евгений Семененко стал седьмым (88,86). Победу одержал американец Натан Чен (109,65), вторым стал японец Юдзуру Ханю (107,12), третьим - американец Джейсон Браун (94,86). Произвольную программу мужчины представят в пятницу.

В общем зачете турнира российская команда продолжает лидировать, набрав по итогам трех видов программы 49 очков. На второй строчке расположились американцы (47), на третьей - команда Японии (42).

Первое место в ритм-танце у танцевальных дуэтов заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Турнир продолжится в пятницу короткой программой спортивных пар, произвольным танцем дуэтов, а также произвольной программой мужчин.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).