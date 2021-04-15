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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира после выступлений мужчин

Лучшим по итогам короткого проката у российских фигуристов стал Михаил Коляда, показавший пятый результат
Михаил Коляда Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Соревнования проходят в японской Осаке.

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Коляда за свой прокат получил 93,42 балла, россиянин Евгений Семененко стал седьмым (88,86). Победу одержал американец Натан Чен (109,65), вторым стал японец Юдзуру Ханю (107,12), третьим - американец Джейсон Браун (94,86). Произвольную программу мужчины представят в пятницу.

В общем зачете турнира российская команда продолжает лидировать, набрав по итогам трех видов программы 49 очков. На второй строчке расположились американцы (47), на третьей - команда Японии (42).

Первое место в ритм-танце у танцевальных дуэтов заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Турнир продолжится в пятницу короткой программой спортивных пар, произвольным танцем дуэтов, а также произвольной программой мужчин.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Теги
Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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