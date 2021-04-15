Третьяк: успех игроков из Петербурга показывает эффективность программы "Красная машина"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победа юношеской сборной Санкт-Петербурга в первенстве команд федеральных округов показывает эффективность программы Федерации хоккея России (ФХР) "Красная машина". Такое мнение высказал президент ФХР Владислав Третьяк, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Первенство среди юношей до 15 лет завершилось в конце февраля в образовательном центре "Сириус". Второе место заняла команда Москвы, третье - Приволжского федерального округа.

"Очень приятно видеть, что первенство сборных команд федеральных округов проходит с таким успехом. Это очень важные соревнования, ведь они дают многим мальчишкам шанс впервые проверить себя в соперничестве со сверстниками, сделать первые шаги на пути к тому, что со временем может стать яркой профессиональной карьерой, - сказал Третьяк. - И я от всей души поздравляю ребят из Санкт-Петербурга, которые впервые в истории этих соревнований стали победителями сразу в двух возрастах. Налицо эффективность работы НППХ "Красная Машина".

"Инновационные методики подготовки и воспитания игроков помогают юным спортсменам быстро прогрессировать - превращаться в разносторонних, гармонично развитых хоккеистов", - отметил Третьяк.

Программа "Красная машина" разработана ФХР и принята Министерством спорта РФ в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Она позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. Планируется, что по ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.