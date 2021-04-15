Умер бывший инспектор Международной федерации футбола Бартфельд

ТАСС, 15 апреля. Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) советский арбитр Натан Бартфельд скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Бартфельд в качестве арбитра провел более 120 игр в первой лиге СССР, 17 игр - в высшей лиге и кубке. Был судейским инспектором ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В 2009 году был награжден орденом Почета в Молдавии за заслуги перед местным футболом. Привлекался СМИ в качестве эксперта для комментариев по неоднозначным судейским решениям в футбольных матчах.