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Чемпионат Европы по дзюдо

Денисов: сборная России по дзюдо рассчитывает на две золотые медали чемпионата Европы

Помимо медальных задач, предолимпийский турнир будет важен для россиян рейтинговыми очками для олимпийской квалификации
Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов Мария Колосова/ТАСС
Описание
Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов
© Мария Колосова/ТАСС

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов считает, что сборная России на предолимпийском чемпионате Европы в Лиссабоне может рассчитывать на две золотые награды. Таким мнением чемпион Европы и пятикратный призер чемпионатов мира поделился с ТАСС.

Чемпионат Европы стартует в Лиссабоне на татами универсальной крытой "Алтис-Арены". Турнир проводится в формате "пузыря" без зрителей. Помимо медальных задач, предолимпийский чемпионат Европы будет важен для россиян рейтинговыми очками для олимпийской квалификации. Победитель сможет пополнить счет на 700 очков, серебряный призер - на 490, а бронзовый - на 350. По решению Международной федерации дзюдо в 2020 и 2021 годах каждый спортсмен может записать на свой счет баллы, полученные на одном из двух континентальных чемпионатов, что должно мотивировать атлетов добиться лучшего результата.

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"Здесь у нас уже сложившаяся команда, в основном лидеры сборной, и все они хотят проверить себя перед Играми, - рассказал Денисов. - В принципе, в каждом весе здесь сильнейшие дзюдоисты, разве что в весовой категории до 73 кг у нас только один представитель - Муса Могушков, поскольку Денис Ярцев залечивает травму ребра после "Большого шлема". Пропустит старт и Тамерлан Башаев - триумфатор "Большого шлема" в Анталье сейчас отдыхает, он набрал хороший рейтинг. Плюс многие из ребят, которые здесь не выступают, готовятся к "Большому шлему" в Казани, который пройдет 5-7 мая".

Спортивный директор ФДР отметил, что турнир в Лиссабоне важен в контексте олимпийской жеребьевки. "Женская команда представлена лидерами, у всех есть олимпийские лицензии, но хотелось бы, чтобы их рейтинг был выше перед Олимпиадой, чтобы улучшить их жеребьевку. 32 дзюдоиста попадают на Олимпиаду в одном весе по рейтингу или по квотам. Но спортсмены, попавшие в первую восьмерку, будут разведены по рейтингу, чтобы они не встречались в первом круге - таким образом уравниваются шансы сильных спортсменов", - пояснил он.

"Будем стараться, надеюсь, два золота у нас будет - это наша задача", - подчеркнул Денисов.

Оправданные жертвы

Денисов рассказал, что дорога команды до Лиссабона заняла почти 12 часов: "Так сложилось, что у нас обычно всегда долгий путь к любому месту проведения соревнований, Португалия - самая крайняя страна Европы, летели транзитом, в итоге дорога заняла почти 12 часов. Но уже все отдохнули, у всех хорошее настроение, все проводят тренировки в зависимости от своего плана, все в хорошей форме, готовы бороться и показывать борьбу".

"Сейчас одно из условий проведения соревнований в пузыре - спортсмен полностью находится либо в гостинице, либо на соревнованиях. Нельзя выйти на улицу, поэтому условия непростые, - отметил Денисов. - Но в олимпийский год приходится потерпеть - осталось буквально несколько месяцев до Олимпиады. Чемпионат Европы - старт, который позволит заработать хорошие очки, реализовать свои амбиции перед Олимпийскими играми".

"Нужно отдать должное ребятам - Олимпиаду перенесли на год, они пять лет готовятся к Играм, находятся в таких тяжелых условиях. Они 300 дней в году находятся на сборах, в заточении, жертвуют даже своей свободой ради Олимпийских игр, и, надеюсь, им за это воздастся", - заключил спортивный директор Федерации дзюдо России.

Чемпионат Европы в Лиссабоне пройдет с 16 по 18 апреля.

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