Денисов: сборная России по дзюдо рассчитывает на две золотые медали чемпионата Европы

Чемпионат Европы стартует в Лиссабоне на татами универсальной крытой "Алтис-Арены". Турнир проводится в формате "пузыря" без зрителей. Помимо медальных задач, предолимпийский чемпионат Европы будет важен для россиян рейтинговыми очками для олимпийской квалификации. Победитель сможет пополнить счет на 700 очков, серебряный призер - на 490, а бронзовый - на 350. По решению Международной федерации дзюдо в 2020 и 2021 годах каждый спортсмен может записать на свой счет баллы, полученные на одном из двух континентальных чемпионатов, что должно мотивировать атлетов добиться лучшего результата.

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов считает, что сборная России на предолимпийском чемпионате Европы в Лиссабоне может рассчитывать на две золотые награды. Таким мнением чемпион Европы и пятикратный призер чемпионатов мира поделился с ТАСС.

"Здесь у нас уже сложившаяся команда, в основном лидеры сборной, и все они хотят проверить себя перед Играми, - рассказал Денисов. - В принципе, в каждом весе здесь сильнейшие дзюдоисты, разве что в весовой категории до 73 кг у нас только один представитель - Муса Могушков, поскольку Денис Ярцев залечивает травму ребра после "Большого шлема". Пропустит старт и Тамерлан Башаев - триумфатор "Большого шлема" в Анталье сейчас отдыхает, он набрал хороший рейтинг. Плюс многие из ребят, которые здесь не выступают, готовятся к "Большому шлему" в Казани, который пройдет 5-7 мая".

Спортивный директор ФДР отметил, что турнир в Лиссабоне важен в контексте олимпийской жеребьевки. "Женская команда представлена лидерами, у всех есть олимпийские лицензии, но хотелось бы, чтобы их рейтинг был выше перед Олимпиадой, чтобы улучшить их жеребьевку. 32 дзюдоиста попадают на Олимпиаду в одном весе по рейтингу или по квотам. Но спортсмены, попавшие в первую восьмерку, будут разведены по рейтингу, чтобы они не встречались в первом круге - таким образом уравниваются шансы сильных спортсменов", - пояснил он.

"Будем стараться, надеюсь, два золота у нас будет - это наша задача", - подчеркнул Денисов.

Оправданные жертвы

Денисов рассказал, что дорога команды до Лиссабона заняла почти 12 часов: "Так сложилось, что у нас обычно всегда долгий путь к любому месту проведения соревнований, Португалия - самая крайняя страна Европы, летели транзитом, в итоге дорога заняла почти 12 часов. Но уже все отдохнули, у всех хорошее настроение, все проводят тренировки в зависимости от своего плана, все в хорошей форме, готовы бороться и показывать борьбу".

"Сейчас одно из условий проведения соревнований в пузыре - спортсмен полностью находится либо в гостинице, либо на соревнованиях. Нельзя выйти на улицу, поэтому условия непростые, - отметил Денисов. - Но в олимпийский год приходится потерпеть - осталось буквально несколько месяцев до Олимпиады. Чемпионат Европы - старт, который позволит заработать хорошие очки, реализовать свои амбиции перед Олимпийскими играми".

"Нужно отдать должное ребятам - Олимпиаду перенесли на год, они пять лет готовятся к Играм, находятся в таких тяжелых условиях. Они 300 дней в году находятся на сборах, в заточении, жертвуют даже своей свободой ради Олимпийских игр, и, надеюсь, им за это воздастся", - заключил спортивный директор Федерации дзюдо России.

Чемпионат Европы в Лиссабоне пройдет с 16 по 18 апреля.