Проектные работы по 14 объектам Универсиады-2023 планируют завершить в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Проектирование работ по 14 действующим объектам Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области по итогам совещания, которое прошло в пятницу под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

"В 2020 году начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции и капитальному ремонту 10 действующих спортивных объектов. В 2021 году планируется завершить проектирование работ по 14 действующим объектам, а в 2022 году - по четырем объектам. В этом году в планах капитально ремонтировать крытый футбольный манеж "Урал". В следующем году - завершить работы по реконструкции и капремонту 11 действующих объектов, в 2023 году - шести объектов", - приводят в департаменте слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По словам Чернышенко, цитируемых в сообщении, правительство РФ выделяет почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и центра художественной и эстетической гимнастики. "В порядок будут приведены фасады домов, расположенные по маршруту следования участников. Правительству Свердловской области поручено до середины мая сформировать перечень этих зданий", - приводят его слова в департаменте. Чернышенко также отметил, что на ремонт фасадов по предварительным оценкам потребуется 457 млн рублей федерального и областного бюджетов.

Куйвашев отметил, что к февралю 2023 года в деревне Универсиады будет построено пять общежитий, которые в дальнейшем будут переданы Уральскому федеральному университету (УрФУ) в качестве кампуса, сообщили в департаменте. Кроме того, строится общественный центр, который также будет адаптирован под нужды УрФУ, а медицинский центр - в будущем станет поликлиническим отделением одной из больниц Екатеринбурга.

В совещании также приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Об Универсиаде-2023

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом FISU. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.