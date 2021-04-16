Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" пройдет в "реальном режиме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который состоится в Екатеринбурге в ноябре 2021 года, будет проходить в "реальном режиме". Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"В таких непростых условиях, при взаимодействии с руководством "Спорт-Аккорд" - этот форум, глобальный форум, состоится. [Ожидается, что] он состоится в реальном режиме, надеюсь, что так и останется до момента проведения, дата которого уже принята - с 7 по 12 ноября. Видим уже большой интерес практически всего мирового сообщества к этому форуму, это практически первое глобальное международное соревнование и вообще крупное мероприятие [после пандемии]", - рассказал он.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.