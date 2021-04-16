Бывший боец UFC Антигулов задержан в Дагестане, у него обнаружен пистолет

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гаджимурад Антигулов задержан в Дагестане по делу о драке на свадьбе, у него обнаружен пистолет. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Антигулов задержан. У него действительно обнаружен пистолет, но пока непонятно, принадлежал ли он ему. Задержан он, насколько известно, по тому же делу о драке на свадьбе", - сказал источник.

Источник в силовых структурах региона также подтвердил информацию. "Вчера задержали. При обыске в машине нашли пистолет", - сказал собеседник агентства.

Антигулов является бывшим бойцом UFC, он был уволен из организации после скандала. В декабре прошлого года с участием бойца произошла драка на одной из свадеб в Дагестане, во время которой один из участников получил тяжелые травмы.