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Массовый спорт

Пострадавший на соревнованиях прыгун в воду из Татарстана идет на поправку

13-летний спортсмен получил травму головы в результате удара о конструкцию вышки

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Прыгун в воду из Татарстана, который на соревнованиях в Москве получил травму головы в результате удара о конструкцию вышки, идет на поправку. Власти республики остаются на связи с его матерью и оказывают максимальное содействие, сообщил ТАСС в пятницу министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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"Да, он уже двигает конечностями, уже что-то говорит, принимает пищу, в общем идет на поправку. Операция была очень сложная, надо отдать должное - ее проводили одни из лучших специалистов в этой области в столице нашей страны. <...> Все условия для того, чтобы максимально его реабилитировать, созданы. Сейчас очень много зависит от его сил, от его потенциала", - сказал Леонов, отвечая на вопрос, выведен ли спортсмен из медикаментозной комы.

По словам министра спорта Татарстана, власти республики остаются на связи с матерью спортсмена. "Мы каждый день с ней переписываемся и с лечащим врачом. Максимально оказываем содействие, что в наших силах и компетенциях, потому что парень наш и мы все сделаем возможное для того, чтобы он по крайней мере реабилитировался, пришел в себя", - добавил Леонов, отметив, что говорить сейчас о том, продолжит ли мальчик карьеру спортсмена или нет, достаточно рано.

Инцидент произошел 10 апреля, 13-летнего спортсмена госпитализировали, он был введен в медикаментозную кому после операции. Следователи начали проверку по факту получения травмы на соревнованиях.

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