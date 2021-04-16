Рублев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина. В полуфинале Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл действующего победителя турнира итальянца Фабио Фоньини (15-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас (4).

ТАСС, 16 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Рублев впервые обыграл Надаля за три проведенных матча. Россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Надалю 34 года. Испанец завоевал 86 титулов под эгидой организации, 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, четырежды - Открытый чемпионат США, дважды - Уимблдон, один раз - Открытый чемпионат Австралии.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.