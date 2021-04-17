Российский боец Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator

ТАСС, 17 апреля. Чемпион Bellator в полутяжелом весе российский боец Вадим Немков вышел в полуфинал Гран-при организации. В четвертьфинальном поединке Немков победил американца Фила Дэвиса единогласным решением судей.

В полуфинале россиянин встретится с победителем боя между американцем Энтони Джонсоном и кубинцем Йоэлем Ромеро, который пройдет 8 мая.

В другом четвертьфинальном поединке американец Кори Андерсон победил представителя Туркменистана Довлетджана Ягшимурадова техническим нокаутом в третьем раунде. За выход в финал Гран-при Андерсон поспорит со своим соотечественником Райаном Бейдером. Полуфиналы турнира запланированы на июль, финал - на октябрь.

Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе 21 августа 2020 года, победив Бейдера. С Дэвисом россиянин также уже встречался ранее - в 2018 году он выиграл раздельным решением судей. Всего на счету 28-летнего спортсмена, входящего в команду Федора Емельяненко, 13 побед и два поражения.