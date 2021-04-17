{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator

В четвертьфинальном поединке Немков победил американца Фила Дэвиса единогласным решением судей
Вадим Немков AP Photo/Gregory Payan
Описание
Вадим Немков
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 17 апреля. Чемпион Bellator в полутяжелом весе российский боец Вадим Немков вышел в полуфинал Гран-при организации. В четвертьфинальном поединке Немков победил американца Фила Дэвиса единогласным решением судей.

В полуфинале россиянин встретится с победителем боя между американцем Энтони Джонсоном и кубинцем Йоэлем Ромеро, который пройдет 8 мая.

В другом четвертьфинальном поединке американец Кори Андерсон победил представителя Туркменистана Довлетджана Ягшимурадова техническим нокаутом в третьем раунде. За выход в финал Гран-при Андерсон поспорит со своим соотечественником Райаном Бейдером. Полуфиналы турнира запланированы на июль, финал - на октябрь.

Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе 21 августа 2020 года, победив Бейдера. С Дэвисом россиянин также уже встречался ранее - в 2018 году он выиграл раздельным решением судей. Всего на счету 28-летнего спортсмена, входящего в команду Федора Емельяненко, 13 побед и два поражения.

Теги
ММА
Массовый спорт
Участники из провинций Шаньдун и Гуандун стали победителями марафона в Хайкоу
По данным организаторов, в марафоне, который состоялся 11 апреля, приняли участие порядка 18 тыс. человек
Читать полностью