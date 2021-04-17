В кабмине одобрили проект выделения средств на строительство объектов Универсиады-2023

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект выделения средств на строительство объектов Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте кабмина в субботу.

"Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2021-2023 годах из федерального бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве объектов капитального строительства, включенных в программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. <…> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства 15 апреля.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В соревновательную программу входят состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.