Дина Аверина выиграла многоборье этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте

ТАСС, 17 апреля. Россиянка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Судьи оценили выступление спортсменки в 104,10 балла.

Соревнования в личном многоборье проходили в течение двух дней, в турнире принимала участие 51 спортсменка. Дина Аверина получила за выступления с обручем 26,45 балла, с мячом - 27,90, булавами - 27,40, с лентой - 22,35.

Второе место в многоборье заняла ее сестра Арина Аверина (97,40) Упражнения спортсменки с обручем были оценены в 26,90, с мячом - 27,45, с булавами - 27,65, с лентой - в 15,40. Судьи поставили низкие оценки за упражнения с лентой по причине того, что во время выступления на ленте завязался узел, а Арина, не заметив этого, продолжала показывать свою программу.

Бронзовую медаль в личном многоборье получила белорусская гимнастка Анастасия Салос (96,50). В субботу также определятся победители в многоборье в групповых упражнениях.

Этап Кубка мира в Ташкенте завершится 18 апреля, когда будут разыграны медали в отдельных упражнениях.