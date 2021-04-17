Минспорт в полном объеме финансирует мероприятия федерации синхронного плавания

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Процесс финансирования министерством спорта мероприятий Федерации синхронного плавания России (ФСПР), стоящих в Едином календарном плане (ЕКП), продолжается в полном объеме, несмотря на арест президента организации Алексея Власенко. Об этом ТАСС в субботу на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани сообщила первый вице-президент ФСПР Ольга Брусникина.

Власенко арестован до 16 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии.

"Минспорт, как положено по всем нормативным документам, естественно, финансирует все мероприятия, стоящие в ЕКП. Это и сборы, и соревнования, и различные поездки, в том числе и на этот международный турнир есть финансирование Минспорта", - сказал она.

Власенко также возглавляет национальные федерации прыжков в воду и водного поло, он входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР). После задержания Власенко высказал опасение, что его арест негативно отразится на выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Этап мировой серии и чемпионат России по синхронному плаванию проходит в Казани 16-18 апреля.