Арбитр Пустовойтова рассказала о дебюте в ФНЛ

"СКА-Хабаровск" одержал победу со счетом 4:0. Этот матч стал первым в ФНЛ, который судила женщина.

"Несмотря на то, что уже есть знания и умения, все равно было как в первый раз, но в психологическом плане все-таки немного проще, потому что я уже проходила через это, у меня уже есть некоторая уверенность, - сказала Пустовойтова. Если вспоминать хронологию матча, у меня уже на первой минуте была желтая карточка, потом пенальти, то есть если сейчас это все анализировать, то в первые тридцать минут было тяжело, тем более что ребята довольно грубо играли. Я боялась что-то упустить и, наверное, была переконцентрирована".

"Обычно я работаю с ассистентом Екатериной [Курочкиной], она сейчас дебютировала в брянском "Динамо". Не могу сказать, почему нас не ставят вместе, возможно, пока две девушки - это слишком, - предположила арбитр. - Но мне, конечно, комфортнее работать с ней, потому что мы уже очень хорошо друг друга знаем, очень через многое прошли и продолжаем проходить, поэтому надеюсь, что скоро снова будем вместе".

"Если женщина выполняет свои обязанности качественно и по делу, почему бы ей не судить матчи высших лиг? Сейчас уже во многих видах спорта в мире есть женщины-арбитры. Это уже данность, нормальное явление, поэтому все зависит от самой девушки - если она будет профессионалом, то будет обязательно привлекаться", - добавила Пустовойтова.