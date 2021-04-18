Финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом" стартует в воскресенье

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Авангардом" стартует в воскресенье. Две первые встречи пройдут на "ЦСКА-Арене" в Москве. Третий и четвертый матчи состоятся в Балашихе. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, поэтому, в случае надобности, пятая и седьмая игры состоятся в Москве, шестая - в Балашихе. Все матчи серии до четырех побед будут проходить через день.

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ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл "Спартак", а затем в упорной борьбе сломил сопротивление "Локомотива" (4-3 в серии) и СКА (4-2). "Авангард" в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции. Команда Боба Хартли в плей-офф прошла "Автомобилист" (4-1), магнитогорский "Металлург" (4-2) и "Ак Барс" (4-3). В финальной серии Восточной конференции неизменно побеждали команды, игравшие в гостях. "Думаю, что уже на этой стадии без разницы, дома или в гостях начинать. Было много разных историй и закономерностей", - отметил перед стартом финальной серии главный тренер армейцев Игорь Никитин. В нынешнем плей-офф "Авангард" показывает хороший процент реализации численного преимущества (28,9), но испытывает проблемы при игре в меньшинстве, пропустив 11 шайб при 53 попытках соперников. Армейцы же надежны в меньшинстве (5 пропущенных шайб в 53 случаях) и не так здорово играют в большинстве (20% реализации). Оба финалиста в текущем плей-офф имеют самых надежных вратарей. Армеец Ларс Юханссон отражает 96,1% бросков по своим воротам, а голкипер "Авангарда" Шимон Грубец - 95,4%. В списке бомбардиров также лидируют игроки ЦСКА и "Авангарда" - Константин Окулов и Сергей Толчинский. На их счету по пять заброшенных шайб и 11 результативных передач. ЦСКА и "Авангард" в финалах Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангард" играли в финале Кубка Гагарина в 2019 году. Тогда армейцы выиграли серию всухую. Интересно, что нынешний лидер "Авангарда" Толчинский в том плей-офф не был игроком основного состава красно-синих и провел всего три встречи.