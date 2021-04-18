"Формула-1" договорилась о проведении Гран-при Майами

ТАСС, 18 апреля. Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Контракт о проведении Гран-при в Майами заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, ее протяженность составит 5,41 км.