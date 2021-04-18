"Формула-1" договорилась о проведении Гран-при Майами

ТАСС, 18 апреля. Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Контракт о проведении Гран-при в Майами заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, ее протяженность составит 5,41 км.
Miami, we're coming! See you in 2022! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/uC9eseMgqM— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
"Мы рады объявить, что гонки "Формулы-1" будут проходить в Майами начиная с 2022 года. США являются для нас ключевым растущим рынком, и мы очень воодушевлены нашим растущим охватом, который будет поддержан этой захватывающей второй гонкой, - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали. - Мы с нетерпением ждем возможности впервые в истории нашего спорта провести в Майами величайшее гоночное зрелище на планете".
С 2008 по 2011 годы Гран-при не проводились в США, так как не был продлен договор с автодромом "Индианаполис мотор спидвей". В сезоне 2021 года в "Формуле-1" запланированы 23 Гран-при, один из которых пройдет в американском Остине на автодроме "Трасса Америк" 22-24 октября.