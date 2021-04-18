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Футбол в России

Слуцкий не стал оценивать степень тяжести травмы Кварацхелии до МРТ

Главный тренер "Рубина" считает, что грузинский полузащитник получил травму задней поверхности бедра

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Степень серьезности повреждения полузащитника казанского футбольного клуба "Рубин" Хвичи Кварацхелии будет известна после того, как футболисту сделают МРТ. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

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В воскресенье "Рубин" обыграл "Урал" со счетом 1:0 в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Грузинский полузащитник казанской команды Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте.

"Он тренировался в общей группе, никакого повреждения до матча у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра, - сказал Слуцкий. - Насколько серьезное и какая степень повреждения, будет понятно, когда мы сделаем МРТ".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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