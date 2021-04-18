Рублев проиграл Циципасу в финале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 22-летнего грека. Рублев был посеян на турнире под шестым номером, Циципас - под четвертым. Теннисисты пересеклись в седьмой раз: Циципас одержал четвертую победу, Рублев обыгрывал соперника трижды.

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Россиянин впервые играл в финале турнира серии "Мастерс".

Циципас завоевал шестой титул в карьере, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема он трижды доходил до полуфинала.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Призовой фонд составляет $2,5 млн. В 2019 году турнир выиграл итальянец Фабио Фоньини. В 2020-м соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Рекордные 11 раз турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль, которого Рублев победил в четвертьфинале. В прошедшем розыгрыше из россиян, помимо Рублева, стартовали Аслан Карацев (проиграл Циципасу во втором круге) и Карен Хачанов (вылетел во втором круге).