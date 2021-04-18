Тедеско: футболисты "Спартака" не были голодны до победы в матче с "Уфой"

ТАСС, 18 апреля. Футболисты московского "Спартака" не имели достаточной концентрации и желания, чтобы сыграть на победу в матче с "Уфой". Об этом заявил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Уфа" разгромила в гостях "Спартак" (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было ни концентрации, ни голода победы", - сказал Тедеско.

В следующем туре красно-белые встретятся 25 апреля на своем поле с ЦСКА. "Перед ЦСКА мы должны разобрать эту игру. На этой неделе многие игроки слишком рано начали думать о дерби, у меня возникло такое ощущение, - отметил Тедеско. - Основной целью должен быть следующий матч, проанализируем эту игру, а потом будем думать о ЦСКА".

"Спартак" после 26 туров идет третьим в турнирной таблице с 47 очками в активе. ЦСКА располагается на пятой строчке, набрав 46 очков.