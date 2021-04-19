Шахматный турнир претендентов возобновляется в Екатеринбурге после годового перерыва

Также в понедельник состоится совет Международной шахматной федерации (FIDE), причем впервые это мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате одновременно. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов уверен, что Екатеринбург сумеет провести все мероприятия на высшем уровне. "Мы не сомневаемся, что Екатеринбург достойно проведет второй круг турнира, - сказал Филатов. - И мы в свою очередь болеем за наших ребят и верим в них: Яна [Непомнящего], который лидирует на момент остановки турнира, и Александра Грищука, который совсем рядом с лидерами".

Грищук, говоря с ТАСС за несколько дней до отлета в Екатеринбург, признался, что будет рад сыграть в шахматы вживую. "Больше года не играл в живые шахматы, и радует, что сейчас большие шансы, что турнир все же возобновится, - сказал Грищук. - Вопросы о том, как я готовился, ставят меня немного в тупик. Готовился, изучал дебюты... Если кто-то думает, что я на Эверест восходил с целью лучше подготовиться, то нет".

Грищук также отметил, что после первого тура после возобновления соревнований в таблице может возникнуть интересная ситуация: "Есть забавная деталь: при определенных результатах может сложиться так, что после первого сыгранного тура после возобновления будут два лидера, а все остальные отстанут от них на два очка. Или же наоборот, могут быть сразу шесть лидеров, а двое участников отстанут на два очка от всех. Посмотрим, будет интересно".

Двое участников турнира вакцинировались

Директор турнира претендентов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян на пресс-конференции, посвященной проведению соревнований, подчеркнул, что участники не будут изолированы в своих номерах в отеле. "Участники не будут жить в "пузыре", потому что в отеле "Хаятт" будут находиться и другие гости. Но при желании - это было и в первой части турнира - еду они могут спокойно заказывать и в номер. Территория, где спортсмены будут питаться на завтраках, обедах и ужинах, обособлена, и путь к месту проведения соревнования также будет обособленный. Совсем изолировать спортсменов в отеле нет возможности", - сказал Степанян.