Шахматный турнир претендентов возобновляется в Екатеринбурге после годового перерыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Турнир претендентов по шахматам возобновляется в понедельник в Екатеринбурге после годового перерыва. Участники турнира, прерванного из-за коронавируса прошлой весной, успели провести первый круг.
В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).
Также в понедельник состоится совет Международной шахматной федерации (FIDE), причем впервые это мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате одновременно. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов уверен, что Екатеринбург сумеет провести все мероприятия на высшем уровне. "Мы не сомневаемся, что Екатеринбург достойно проведет второй круг турнира, - сказал Филатов. - И мы в свою очередь болеем за наших ребят и верим в них: Яна [Непомнящего], который лидирует на момент остановки турнира, и Александра Грищука, который совсем рядом с лидерами".
Грищук, говоря с ТАСС за несколько дней до отлета в Екатеринбург, признался, что будет рад сыграть в шахматы вживую. "Больше года не играл в живые шахматы, и радует, что сейчас большие шансы, что турнир все же возобновится, - сказал Грищук. - Вопросы о том, как я готовился, ставят меня немного в тупик. Готовился, изучал дебюты... Если кто-то думает, что я на Эверест восходил с целью лучше подготовиться, то нет".
Грищук также отметил, что после первого тура после возобновления соревнований в таблице может возникнуть интересная ситуация: "Есть забавная деталь: при определенных результатах может сложиться так, что после первого сыгранного тура после возобновления будут два лидера, а все остальные отстанут от них на два очка. Или же наоборот, могут быть сразу шесть лидеров, а двое участников отстанут на два очка от всех. Посмотрим, будет интересно".
Двое участников турнира вакцинировались
Директор турнира претендентов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян на пресс-конференции, посвященной проведению соревнований, подчеркнул, что участники не будут изолированы в своих номерах в отеле. "Участники не будут жить в "пузыре", потому что в отеле "Хаятт" будут находиться и другие гости. Но при желании - это было и в первой части турнира - еду они могут спокойно заказывать и в номер. Территория, где спортсмены будут питаться на завтраках, обедах и ужинах, обособлена, и путь к месту проведения соревнования также будет обособленный. Совсем изолировать спортсменов в отеле нет возможности", - сказал Степанян.
При этом глава FIDE Аркадий Дворкович рассказал, что двое участников перед полетом в Екатеринбург привились от коронавируса. "Один российский (Ян Непомнящий) и один китайский участник вакцинировались. Но это дело каждого. Кстати, не думаю, что непосредственно перед стартом уже есть смысл делать прививку, лучше подождать окончания турнира. Мы готовы всем желающим помочь с этим", - сказал глава FIDE.
Дворкович также отметил, что на турнир будет допущено небольшое количество зрителей при условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста.
Регламент турнира
Второй круг завершится 27 апреля. Контроль времени на турнире в Екатеринбурге классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.
В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у лидеров окажутся равными, 28 апреля пройдет тай-брейк.
Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.