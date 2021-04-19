Чемпион Bellator Немков травмировал ногу в поединке против Дэвиса

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Вадим Немков травмировал ногу в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator против американца Фила Дэвиса. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Соперником россиянина, владеющего чемпионским титулом Bellator, в полуфинале станет победитель боя между Йоэлем Ромеро и Энтони Джонсоном.

"Отбита правая нога. Я пробил лоу-кик и попал в блок "кость в кость", после этого решил ногу поберечь. Там перелома нет, ушиб, который заживает недели две", - сказал Немков.