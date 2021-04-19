Национальное фитнес-сообщество просит Минспорт усилить пропаганду здорового образа жизни

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество (НФС) направило письмо в Министерство спорта РФ с просьбой оказать поддержку фитнес-клубам в регионах в виде предоставления социальной рекламы и усилить пропаганду здорового образа жизни. Об этом сообщила в понедельник ТАСС президент объединения Елена Силина.

"Просим на уровне местных представительств министерства в регионах оказать поддержку фитнес-клубам в виде предоставления социальной рекламы, усилить позицию физкультурно-оздоровительных объектов через местные медиа - телевидение, печать, интернет. В свою очередь, НФС готово включиться в работу и совместно разработать слоганы, мотивационные рекламные концепции, направленные на формирование ценностей физической культуры и спорта для различных целевых групп", - сказала она, уточнив, что письмо направлено в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина и его первого заместителя Азата Кадырова.

Как пояснила Силина, причиной письма стали исследования Национального фитнес-сообщества, по результатам которых стало известно, что россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом из-за отсутствия свободного времени (33,3%), удаленного расположения физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17%), лени (13,2%). Четвертым препятствием к занятиям физкультурой и спортом респонденты назвали состояние здоровья, пятая причина - отсутствие компании для совместных занятий спортом или физкультурой. Замыкают список финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в России. Опрос россиян проводился методом рандомной выборки респондентов различных возрастных групп и территории проживания.

"Опрошенным старше 35 лет не хватает времени на занятия из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет. Для вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом сегодня необходимо использовать массированную пропаганду здорового образа жизни с учетом психологических, физиологических и других отличительных признаков различных возрастных групп россиян", - подчеркнула Силина.

По ее словам, следует "сделать упор на агитационно-просветительскую деятельность, направленную на расширение уровня информированности, предоставление углубленных теоретических знаний о влиянии занятий физической культурой на организм в целом". Также - закрепить "на подсознательном уровне то, что физическая культура, сознательное и ответственное отношение к своему здоровью являются основой успешной, активной и продолжительной жизни", указала она.

Совместная работа в том числе в этом направлении предполагает достижение показателей, прописанных в указе президента РФ, согласно которому к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России должна составить 55%, а к 2030 году - 70%, добавила Силина.

О сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов.