СМИ: Майк Джеймс заключил контракт с клубом НБА "Бруклин"

ТАСС, 19 апреля. Выступавший за ЦСКА американский разыгрывающий Майк Джеймс перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Об этом в своем Twitter сообщает журналист Джема де Лукас.

Контракт рассчитан до конца сезона.

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

"Бруклин" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч команда проведет 21 апреля в гостях против "Нью-Орлеана".

Джеймсу 30 лет, в 2012 году он был участником драфта, но ни один из клубов НБА него не задрафтовал. Партнерами Джеймса станут Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Блэйк Гриффин.