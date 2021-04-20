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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Жабраилов завоевал золотую медаль чемпионата Европы

В финальной схватке спортсмен победил турка Сулеймана Карадениза
Алихан Жабраилов (справа) EPA-EFE/ANDRZEJ LANGE
Описание
Алихан Жабраилов (справа)
© EPA-EFE/ANDRZEJ LANGE

ТАСС, 20 апреля. Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Польше.

В финальной схватке 27-летний россиянин победил турка Сулеймана Карадениза. Бронзовые медали завоевали грузин Элизбар Одикадзе и поляк Радослав Баран.

Жабраилов является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золотая медаль Кубка мира того же года.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, а Исраил Касумов праздновал победу в весовой категории до 70 кг.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

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