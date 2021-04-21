Стали известны причины иска Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ к ICF

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) совместно с Венгерской федерацией каноэ (HCF) подали в суд на Международную федерацию гребли (ICF) из-за нарушения процедуры принятия решения отдать два комплекта наград на Олимпийских играх в Париже экстремальному слалому. Об этом ТАСС сообщил президент ВФГБК Евгений Архипов.

"Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ совместно с HCF подали иск по процедуре принятия решения о программе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, - сказал Архипов. - На Олимпиаде в Токио будет разыграно 12 комплектов наград в 12 дисциплинах, шесть у мужчин, шесть у женщин, в Париже планируется не 12, а 10 комплектов наград, какие уйдут, пока сказать точно не могу. Два комплекта наград отдали экстремальному слалому, довольно новый вид, насколько я понимаю, проведено несколько чемпионатов мира, однако в качестве соревнования международного уровня этот вид появился в 2014-2015 годах. Это удар по классической гребле, по спринту".

Архипов отметил, что ВФГБК и HCF не были поставлены в курс дела ICF. "Мы хотим, чтобы сохранилась ситуация с 12 комплектами наград, которая создавалась в течение многих лет, гребля на байдарках и каноэ - сложный технический вид спорта, - добавил Архипов. - Спортсмены для подготовки к выступлению на Олимпийских играх готовятся многие годы, кто-то всю жизнь к этому идет, вкладываются деньги, ресурсы. Решение ICF, как считаю я и коллеги из Венгрии, было непродуманным, неподготовленным и несогласованным с национальными федерациями, хотя президент ICF утверждает обратное - о том, что все было доведено и согласовано, но мы говорим, что это неправда".

"Во-первых, ни мы, ни венгерские коллеги, ни многие спортивные федерации не были поставлены в курс дела. Не было информации о будущем серьезном решении. Во-вторых, мы считаем, что была нарушена процедура принятия этого решения, которая записана в уставе ICF", - подчеркнул собеседник агентства.