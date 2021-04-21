Проект футбольной Суперлиги предусматривает ограничение выплат клубами зарплат игрокам

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Проект футбольной Суперлиги, который втайне разрабатывался несколько лет, предусматривает, в частности, ограничение выплат клубами зарплат футболистам, как это происходит в лигах американского футбола и баскетбола. Об этом сообщает в среду газета Times со ссылкой на документы, касающиеся нового турнира. По информации издания, размеры заработной платы игроков не должны превышать 55% от дохода команды. Сейчас европейские клубы расходуют на зарплату футболистам около 70-80% доходов. Сокращение выплат футболистам, а также заключение соглашения о разделе доходов позволило бы грандам футбола, которые исключили для себя попадание в низшую лигу, получать огромные прибыли. Авторы и сторонники проекта, в числе которых заокеанские владельцы таких европейских топ-команд, как "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Милан", не исключали и сокращение продолжительности матчей для привлечения молодой зрительской аудитории.

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Первоначально о создании Суперлиги объявили 12 клубов: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они наделялись статусом основателей соревнований, позже его должны были получить еще три клуба. Также в Суперлиге должны были участвовать еще пять команд, отобранных по результатам прошедшего сезона. Матчи планировалось проводить в середине недели, то есть в то время, когда обычно проходят еврокубки. При этом участники Суперлиги могли продолжать выступать в своих национальных чемпионатах. Выход клубов из Суперлиги Однако решительный протест со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международной федерации футбола (ФИФА), национальных ассоциаций и лиг, а также клубов и болельщиков, нанес мощный удар по проекту Суперлиги. О выходе из Суперлиги объявили "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси". Их примеру последовал итальянские "Интер" и "Милан", а также испанский "Атлетико". "Ювентус" заявил, что возможность реализации проекта Суперлиги в начальном виде теперь ограничена.

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