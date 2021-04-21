Фигуристка Джеймс выступит в паре с Рэдфордом за сборную Канады в следующем сезоне

ТАСС, 21 апреля. Представлявшая Францию чемпионка Европы 2019 года в парном катании фигуристка Ванесса Джеймс в следующем сезоне будет выступать за сборную Канады в паре с Эриком Рэдфордом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Канады.

Джеймс и Рэдфорд не участвовали в соревнованиях в этом сезоне. Джеймс вместе со своим предыдущим партнером Морганом Сипре является чемпионкой Европы 2019 года, бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, победительницей финала Гран-при сезона-2018/19, представляла Францию на зимних Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.

Джеймс родилась в Канаде, но изначально выступала за сборную США как одиночница, не выходя на международный уровень. В 2005 году она, воспользовавшись наличием британского подданства, стала представлять Великобританию. С 2008 года фигуристка перешла в парное катание и выступала за сборную Франции.

Канадец Рэдфорд со своей предыдущей партнершей Меган Дюамель является двукратным чемпионом мира в парном катании (2015, 2016), победителем Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряным призером Олимпиады 2014 года в команде и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в парном катании.