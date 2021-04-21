Канада предложила перенести женский чемпионат мира по хоккею на август

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Канадские организаторы женского чемпионата мира по хоккею предложили провести турнир в августе. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Женский чемпионат мира по хоккею отменен второй год подряд

В среду Фазель сообщил ТАСС, что турнир, который должен был пройти в Канаде c 6 по 16 мая, отменен из-за коронавируса.

"Все были готовы участвовать в этом турнире, но таково решение провинции Новая Шотландия, где чемпионат мира должен был пройти. Это не наше решение. Мне очень жаль команды, игроков. Мы пытаемся найти определенное решение, завтра еще будем разбираться", - сказал Фазель.

Глава IIHF рассказал о мерах, которые были приняты после сообщения об отмене. "Первое, что мы сделали, это остановили все трансферы, тем более что сборные Японии и России отправились туда. Канадцы готовы провести чемпионат мира в августе, и мы будем обсуждать этот вопрос", - подчеркнул он.

"Перенести турнир сейчас довольно сложно. Наверняка Россия была бы готова его принять, но она находится под санкциями", - добавил Фазель.