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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе

В финальной схватке в весовой категории до 86 кг он победил грузина Сандро Аминашвили
Артур Найфонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артур Найфонов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг.

В финальной схватке 23-летний россиянин победил грузина Сандро Аминашвили. Бронзовые медали завоевали белорус Али Шабанов и Майлз Назем Амин из Сан-Марино.

Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы. Ранее он выигрывал соревнования в 2018 и 2020 годах. В активе российского борца также бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг, Загир Шахиев праздновал победу в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов - в весовой категории до 70 кг, Алихан Жабраилов - в весовой категории до 97 кг.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

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