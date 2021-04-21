Россиянин Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг.

В финальной схватке 23-летний россиянин победил грузина Сандро Аминашвили. Бронзовые медали завоевали белорус Али Шабанов и Майлз Назем Амин из Сан-Марино.

Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы. Ранее он выигрывал соревнования в 2018 и 2020 годах. В активе российского борца также бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг, Загир Шахиев праздновал победу в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов - в весовой категории до 70 кг, Алихан Жабраилов - в весовой категории до 97 кг.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.