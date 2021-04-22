На саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге будет организована вакцинация

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Все участники всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который состоится в Екатеринбурге в ноябре 2021 года, смогут получить возможность вакцинироваться от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ и руководителя оргкомитета саммита Дмитрия Чернышенко.

Планируется, что на мероприятие приедут более 100 представителей международных спортивных федераций и организаций, спортсменов, представителей спортивной индустрии.

"Саммит - одно из крупнейших международных спортивных мероприятий, - сказал Чернышенко. - Подготовка ведется по поручению президента России Владимира Путина. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы это событие прошло на самом высоком уровне".

"Мы обеспечим все необходимые меры безопасности, в том числе организуем бесплатную вакцинацию для участников. Особое внимание будет уделено подготовке культурно-деловой программы для участников саммита. Сегодня уже зарегистрированы представители из более 50 стран, таких как Аргентина, Австралия, Япония, Малайзия, Франция, Германия, Сингапур, и других", - отметил он.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.