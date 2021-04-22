{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге будет организована вакцинация

Саммит пройдет с 7 по 12 ноября
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Все участники всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который состоится в Екатеринбурге в ноябре 2021 года, смогут получить возможность вакцинироваться от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ и руководителя оргкомитета саммита Дмитрия Чернышенко.

Планируется, что на мероприятие приедут более 100 представителей международных спортивных федераций и организаций, спортсменов, представителей спортивной индустрии.

"Саммит - одно из крупнейших международных спортивных мероприятий, - сказал Чернышенко. - Подготовка ведется по поручению президента России Владимира Путина. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы это событие прошло на самом высоком уровне".

"Мы обеспечим все необходимые меры безопасности, в том числе организуем бесплатную вакцинацию для участников. Особое внимание будет уделено подготовке культурно-деловой программы для участников саммита. Сегодня уже зарегистрированы представители из более 50 стран, таких как Аргентина, Австралия, Япония, Малайзия, Франция, Германия, Сингапур, и других", - отметил он.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19
Футбол в России
РФС оштрафовал "Локомотив" на 200 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"
"Ростов" за нарушение санитарного регламента оштрафован на 45 тыс. рублей
Читать полностью