Академия волейбола имени Карполя открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Академия волейбола имени Николая Карполя открылась в Екатеринбурге. Академия стала первым спортивным объектом, построенным в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2023 года.

"Это знаковое событие для всего региона и всей страны. Это отличный подарок к 55-летию волейбольного клуба "Уралочка". Это придаст дополнительный импульс к развитию данного вида спорта. Желаю, чтобы новая площадка принесла нам больше радости от побед нашей любимый команды", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии академии.

Он подчеркнул, что в 2023 году площадка будет принимать Всемирные студенческие игры. "Здесь будут проводить как тренировочные, так и финальные матчи", - отметил глава региона.

Заслуженный тренер по волейболу Николай Карполь рассказал, что ждал открытия академии с 2008 года. "Нам выделили место под строительство академии, но позднее оказалось, что город должен принять чемпионат мира по футболу, и мы не смогли тогда построить. В 2013 году губернатор Евгений Куйвашев на встрече с президентом Федерации волейбола России сказал, что новое место под академию будет найдено. И вот мы сегодня находимся здесь", - сказал Карполь.

Первый камень в основание Академии волейбола имени Николая Карполя был заложен в августе 2019 года. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба "Уралочка", академию также планируется задействовать в качестве тренировочной площадки во время проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Общая площадь академии составляет более 9 тыс. кв. метров, в ней располагаются спортивно-тренировочный блок со спортивным залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный блок.

Карполь является самым титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России.