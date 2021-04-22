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Санкции WADA против российского спорта

Горшков считает музыку Чайковского оптимальной для церемонии награждения россиян на Играх

Ранее Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает Первый концерт Петра Чайковского наиболее подходящим для церемонии награждения российских спортсменов на Играх. Таким мнением Горшков поделился с ТАСС.

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

"На данный момент это наиболее оптимальный вариант - хорошая музыка, торжественная, мощная. Подходящая под такого рода церемонии", - сказал Горшков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступала на чемпионате мира в Стокгольме как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна в честь побед российской команды трижды звучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского.

Теги
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