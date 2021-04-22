Мацуев: фрагмент концерта Чайковского в качестве гимна на Олимпиаде должен быть доработан

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине. Данный фрагмент звучал в качестве замены гимна для российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

"Я, наверное, был первым, кто предложил концерт Чайковского, это было несколько месяцев назад, еще до "Катюши". Нет ничего более ассоциирующегося с нашей страной, чем концерт Чайковского, эту музыку знают практически все - отметил Мацуев. - В некоторых странах, таких как Япония и Китай, доходит до того, что его первая часть является культовой. Думаю, что нет ни одного человека на Земле, который хотя бы раз в жизни не слышал эту легендарную музыку".

"Безусловно, когда был последний чемпионат мира по фигурному катанию, стало понятно, что эта музыка идеально подходит под церемонию награждения. Правда, я бы сделал более правильное обрезание музыки, нежели то, что было на чемпионате мира. Я не знаю точный хронометраж, сколько должен звучать гимн, но тот вариант звучит не совсем оконченным, думаю, что здесь нужно еще доработать. Концерт Чайковского полностью идет 35 минут, мы понимаем, что речь идет о главной теме, но есть некая незавершенность, кусок темы взят не совсем профессионально", - отметил он.

Пианист также добавил, что предлагал в качестве альтернативы Второй концерт Сергея Рахманинова. "Что касается выбора, я понимаю, что нет ничего более прекрасного, чем гимн, но раз пошла такая катавасия, это лучший вариант. Еще я предлагал Второй концерт Рахманинова. Эта новость хоть что-то хорошее, что произошло со спортом на международной арене: не только дисквалификации, допинги, скандалы - будет звучать великая музыка, которая, надеюсь, вдохновит наших спортсменов на победы", - заключил Мацуев.