В Катаре пообещали провести самый экологически чистый чемпионат мира по футболу в истории

ТАСС, 22 апреля. Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира - 2022 по футболу в Катаре пообещал, что ближайшее мировое первенство станет самым экологически чистым в истории. Об этом в четверг сообщила газета "Галф таймс".

Осталось меньше двух лет: как Катар готовится к чемпионату мира по футболу

Так, 20% автобусов на чемпионате мира будут электрическими, а остальные отвечать экологическому стандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах. Депо для зарядки электробусов, в свою очередь, будет работать на солнечной энергии, то есть автобусы будут заряжаться от солнечных панелей. Другим нововведением станут безрельсовые трамваи, в которых помещается больше пассажиров, чем в автобусах.

Метро в Дохе, столице Катара, соединит аэропорт с пятью стадионами. В целом катарские власти уверяют, что добраться до всех стадионов практически из любой точки можно будет либо на метро, либо на метро и автобусе. При этом станции будут находиться в непосредственной близости от отелей. Все поезда катарского метрополитена уже оснащены системами рекуперативного торможения, когда электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, возвращается в электрическую сеть.

Кроме метро, автобусов и безрельсовых трамваев, на чемпионате мира пассажиров будут перевозить обычные трамваи.

Все матчи на чемпионате мира в Катаре будут проходить на стадионах, расстояние между которыми не будет превышать 75 километров. Таким образом, заявили в Верховном комитете, у посетителей первенства и игроков не будет необходимости совершать внутренние перелеты, что также будет способствовать "значительному снижению выбросов углекислого газа по сравнению с другими такими международными соревнованиями".