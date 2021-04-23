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КХЛ

МВД в Ярославле проводит проверку после инцидента на месте могилы хоккеиста "Локомотива"

По данным региональных СМИ, неизвестные совершили поджог на месте захоронения спортсмена

ТАСС, 23 апреля. Полиция в Ярославле проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на месте захоронения одного из хоккеистов "Локомотива", погибшего в авиакатастрофе в 2011 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Проводится проверка по данному факту. Был инцидент [на месте захоронения хоккеиста "Локомотива"], устанавливаются все обстоятельства, лица, которые могут к этому быть причастны", - сказали в пресс-службе.

Информация об инциденте, произошедшем в Ярославле у могилы одного из хоккеистов "Локомотива", погибшего в авиакатастрофе в 2011 году, появилась 23 апреля. По данным региональных СМИ, неизвестные совершили поджог на месте захоронения спортсмена, подтверждающие данный факт видеозаписи переданы в правоохранительные органы.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

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