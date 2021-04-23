Брагин: тренеры сборной России по хоккею просмотрят всех вратарей перед чемпионатом мира

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею перед чемпионатом мира просмотрит всех вратарей, вызванных на сборы. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Валерий Брагин.

В пятницу сборная России обыграла команду Белоруссии (6:3) в матче Евровызова. Турнир является подготовительным к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Ворота россиян во встрече с белорусами защищал Александр Самонов.

"Я бы не сказал, что играли плохо в третьем периоде, у нас были моменты, - сказал Брагин. - В концовке, может быть, потеряли концентрацию. Как я уже сказал, сейчас определяемся с кандидатами, с которыми будем дальше работать. На отдельные вопросы по составу мы сегодня получили ответы".

"Я думаю, что мы просмотрим всех вратарей. Мы давно не играли, а вратарям в этом плане еще сложнее. Он [Самонов] и в клубе пропускал последние две игры. Без практики всем непросто", - добавил тренер.

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).