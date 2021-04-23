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ЧМ по хоккею в Риге

Шипачев хотел бы, чтобы Панарин сыграл за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил ТАСС, что форвард "Рейнджерс" не сможет приехать в Ригу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев хотел бы, чтобы форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин сыграл на предстоящем чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам.

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил ТАСС, что Панарин не сможет сыграть на чемпионате мира.

"Я с ним не общался, знаю, что он классный сезон проводит. Было бы здорово, если бы он приехал, но у каждого свои дела. Думаю, что с ним связывались, но я в такие вопросы не лезу", - сказал Шипачев.

Сборная России в пятницу выиграла в матче Еврохоккейвызова у команды Белоруссии в Москве со счетом 6:3. "В первый период мы вкатывались, второй период провели на своем уровне. В третьем была небольшая недоконцентрация", - вспомнил форвард.

"Были тренировки, мы уже чуть-чуть притерлись друг к другу, - отметил нападающий сборной России Егор Коршков. - Чтобы попасть на чемпионат мира, надо прибавлять с каждым матчем. Думаю, что конкуренция никогда не мешала, она только подстегивает быть лучше и доказать право поехать на чемпионат мира".

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).

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ЧМ по хоккею в Риге
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