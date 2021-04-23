Шипачев хотел бы, чтобы Панарин сыграл за сборную России на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев хотел бы, чтобы форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин сыграл на предстоящем чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил ТАСС, что Панарин не сможет сыграть на чемпионате мира.

"Я с ним не общался, знаю, что он классный сезон проводит. Было бы здорово, если бы он приехал, но у каждого свои дела. Думаю, что с ним связывались, но я в такие вопросы не лезу", - сказал Шипачев.

Сборная России в пятницу выиграла в матче Еврохоккейвызова у команды Белоруссии в Москве со счетом 6:3. "В первый период мы вкатывались, второй период провели на своем уровне. В третьем была небольшая недоконцентрация", - вспомнил форвард.

"Были тренировки, мы уже чуть-чуть притерлись друг к другу, - отметил нападающий сборной России Егор Коршков. - Чтобы попасть на чемпионат мира, надо прибавлять с каждым матчем. Думаю, что конкуренция никогда не мешала, она только подстегивает быть лучше и доказать право поехать на чемпионат мира".

В субботу против белорусов сыграет олимпийская сборная России (команда ближайшего резерва).