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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк: ФХР имеет нормальный контакт с хоккеистом Панариным

Ранее стало известно, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" пропустит чемпионат мира
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) имеет нормальный диалог с нападающим клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Владислав Третьяк.

Ранее сайт "Матч ТВ" сообщил со ссылкой на Третьяка о том, что Панарин не сыграет на чемпионате мира.

"Мы его пригласили, но у него свои планы. Контакт у нас с ним нормальный, из федерации с ним разговаривали", - сказал Третьяк.

По словам главы ФХР, сборная России на данный момент рассчитывает на шесть игроков из Национальной хоккейной лиги на чемпионате мира. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичЧМ по хоккею в Риге
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