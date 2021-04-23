Третьяк: ФХР имеет нормальный контакт с хоккеистом Панариным

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) имеет нормальный диалог с нападающим клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Владислав Третьяк.

Ранее сайт "Матч ТВ" сообщил со ссылкой на Третьяка о том, что Панарин не сыграет на чемпионате мира.

"Мы его пригласили, но у него свои планы. Контакт у нас с ним нормальный, из федерации с ним разговаривали", - сказал Третьяк.

По словам главы ФХР, сборная России на данный момент рассчитывает на шесть игроков из Национальной хоккейной лиги на чемпионате мира. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.