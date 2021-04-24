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НХЛ

Гол Бучнеивча принес "Рейнджерс" победу в матче НХЛ против "Филадельфии"

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин преодолел отметку в 100 результативных передач за клуб, вратарь команды Александр Георгиев отразил 26 бросков
Павел Бучневич Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Павел Бучневич
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 24 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Крис Крайдер (7-я минута), Павел Бучневич (8), Алексис Лафренье (51), Филип Хитил (54). У "Филадельфии" отличился Оскар Линдблом (7).

Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, отдал голевой пас и набрал 42 очка (20 голов + 22 передачи) в 47 матчах. Его одноклубник Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, которые стал для россиянина 100-й и 101-й в составе команды, всего в текущем сезоне на его счету 55 очков (17+38) за 37 игр. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков. Его одноклубник Виталий Кравцов и защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились результативными действиями.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Рейнджерс" идут пятыми, набрав 54 очка в 48 играх. "Филадельфия" занимает шестое место с 49 очками за 47 встреч. Следующий матч "Рейнджерс" проведут 26 апреля дома против "Баффало", "Филадельфия" в тот же день примет "Нью-Джерси".

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