Гол Бучнеивча принес "Рейнджерс" победу в матче НХЛ против "Филадельфии"

ТАСС, 24 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Крис Крайдер (7-я минута), Павел Бучневич (8), Алексис Лафренье (51), Филип Хитил (54). У "Филадельфии" отличился Оскар Линдблом (7).
Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, отдал голевой пас и набрал 42 очка (20 голов + 22 передачи) в 47 матчах. Его одноклубник Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, которые стал для россиянина 100-й и 101-й в составе команды, всего в текущем сезоне на его счету 55 очков (17+38) за 37 игр. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков. Его одноклубник Виталий Кравцов и защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились результативными действиями.
В турнирной таблице Восточного дивизиона "Рейнджерс" идут пятыми, набрав 54 очка в 48 играх. "Филадельфия" занимает шестое место с 49 очками за 47 встреч. Следующий матч "Рейнджерс" проведут 26 апреля дома против "Баффало", "Филадельфия" в тот же день примет "Нью-Джерси".