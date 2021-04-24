Гол Бучнеивча принес "Рейнджерс" победу в матче НХЛ против "Филадельфии"

Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, отдал голевой пас и набрал 42 очка (20 голов + 22 передачи) в 47 матчах. Его одноклубник Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, которые стал для россиянина 100-й и 101-й в составе команды, всего в текущем сезоне на его счету 55 очков (17+38) за 37 игр. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков. Его одноклубник Виталий Кравцов и защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились результативными действиями.