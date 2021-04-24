Футболисты "Урала" пройдут вакцинацию после окончания чемпионата России

ТАСС, 24 апреля. Футболисты екатеринбургского "Урала" по окончании чемпионата России сделают прививки от коронавируса. Об этом заявил главный тренер команды Юрий Матвеев в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Чемпионат России завершится 16 мая.

"Чем больше будет болельщиков, тем будет легче. С игроками также будем вакцинироваться, как закончится соревновательная часть", - сообщил Матвеев.

"Урал" после 26 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.