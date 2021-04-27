Пять хоккеистов покинули расположение сборной России, готовящейся к чемпионату мира

ТАСС, 27 апреля. Пять игроков покинули сбор национальной команды России по хоккею, проходящий в рамках подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Фазель заявил, что видит прогресс в подготовке Риги к чемпионату мира по хоккею

Сообщается, что в понедельник сборная России приступила ко второму подготовительному циклу, который состоит из усиленных тренировок в тренажерном зале и на льду.

По индивидуальной программе в подмосковном Новогорске проходят подготовку вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

Россияне в завершении второго цикла сыграют со швейцарцами.

Сборные России на мировом первенстве попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).