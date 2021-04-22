{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Фазель заявил, что видит прогресс в подготовке Риги к чемпионату мира по хоккею

По словам главы IIHF, Латвия выполняет свою дорожную карту
Президент IIHF Рене Фазель EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель видит прогресс в подготовке Риги к чемпионату мира. Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
Вопрос проведения чемпионата мира по хоккею со зрителями прояснится не раньше апреля
Вопрос проведения чемпионата мира по хоккею со зрителями прояснится не раньше апреля

Турнир пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.

"Генеральный секретарь нашей федерации общался в Риге с людьми, и больше информации у нас будет на следующей неделе. На данный момент виден прогресс в работе, мы в близком контакте с организаторами и политиками, и сейчас ничего не изменилось. Сейчас Латвия выполняет свою дорожную карту", - сказал Фазель.

Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге, однако совет IIHF в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля. Ранее латвийская столица принимала турнир в 2006 году.

Теги
ЛатвияФазель, РенеЧМ по хоккею в Риге
Евро-2020
Посвященная победе 1960 года арт-инсталляция откроется в Петербурге к Евро-2020
По словам гендиректора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина, уже запущены несколько интерактивных развлечений для болельщиков
Читать полностью