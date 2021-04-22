Фазель заявил, что видит прогресс в подготовке Риги к чемпионату мира по хоккею

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель видит прогресс в подготовке Риги к чемпионату мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Вопрос проведения чемпионата мира по хоккею со зрителями прояснится не раньше апреля

Турнир пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.

"Генеральный секретарь нашей федерации общался в Риге с людьми, и больше информации у нас будет на следующей неделе. На данный момент виден прогресс в работе, мы в близком контакте с организаторами и политиками, и сейчас ничего не изменилось. Сейчас Латвия выполняет свою дорожную карту", - сказал Фазель.

Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге, однако совет IIHF в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля. Ранее латвийская столица принимала турнир в 2006 году.