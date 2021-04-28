Первая шахматная академия FIDE появится на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) откроет свою первую на Урале академию. Об этом сообщила управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола на пресс-конференции, посвященной завершению турнира претендентов в Екатеринбурге.

"Надеюсь, прошедший турнир претендентов будет способствовать активной шахматной жизни. Например, в скорейшем времени у вас появится первая шахматная академия FIDE на Урале. Будем ожидать новых чемпионов и новых мероприятий", - сказала Рейзниеце-Озола.

Победителем турнира претендентов стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Победа в турнире позволит ему встретиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.