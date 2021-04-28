Шипулин: проект биатлонного комплекса в Екатеринбурге будет подготовлен в ближайшее время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Проект круглогодичного биатлонного комплекса имени Антона Шипулина будет разработан в ближайшее время, после чего он пройдет государственную экспертизу. Об этом ТАСС сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин.

"Проект ведется. Заказчик - Центр спортивной подготовки. Знаю, что в течение ближайшего времени проект будет сдаваться в экспертизу, и экспертиза уже будет смотреть", - сказал он.

По словам Шипулина, итоговое решение по строительству комплекса будет принимать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, так как этот проект потребует больших финансовых вложений. Сейчас стоимость работ еще не определена.

Ранее ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона сообщал, что концепция комплекса разрабатывается, она включает в себя проектную документацию, в которой определены этапы и сроки строительства.

Биатлонный комплекс для соревнований разного уровня планируется построить в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге. Информация о присвоении центру имени Шипулина была подтверждена губернатором региона в 2020 году. В комплекс будут входить более 10 спортсооружений, в частности лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, бассейн, тренировочная ледовая арена и другие площадки.