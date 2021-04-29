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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты сыграют с испанцами и турками на чемпионате Европы

Также в группе А вместе с россиянами сыграют команды, Грузии, Бельгии и Болгарии
Баскетболисты сборной России Михаил Александров/ТАСС
Описание
Баскетболисты сборной России
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Сборная России выступит в группе А на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Матчи группы А пройдут в Тбилиси, соперниками российской команды будут сборные Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии.

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы и однажды стала победителем турнира (2007 год). Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011). На чемпионате Европы 2017 года сборная России заняла четвертое место.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

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