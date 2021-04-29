"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом матче полуфинала Лиги Европы

В составе победителей забитыми мячами отметились Мануэль Тригерос (5-я минута) и Рауль Альбиоль (29), у проигравших отличился Николя Пепе (73, с пенальти). На 57-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник "Арсенала" Дани Себальос, а на 77-й минуте поле после второго предупреждения покинул игрок "Вильярреала" Этьен Капу.

Главным тренером "Вильярреала" является Унаи Эмери. 49-летний испанский специалист в 2018-2019 годах возглавлял "Арсенал", с которым дошел до финала Лиги Европы, где канониры проиграли лондонскому "Челси" (1:4). Команды под руководством Эмери до этого сезона пять раз играли в полуфинале Лиги Европы, в четырех случаях испанец выводил своих подопечных в финал, в трех - одерживал победу в турнире (все - с испанской "Севильей").

"Вильярреал" и "Арсенал" провели пятый матч друг против друга. В предыдущий раз команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2008/09, тогда по сумме двух матчей сильнее оказался "Арсенал" (1:1, 3:0). Их первая встреча состоялась в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2005/06, тогда лондонская команда также одержала итоговую победу (1:0, 0:0).

Ответный матч пройдет в Лондоне 6 мая.