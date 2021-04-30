Матыцин надеется, что музыка Чайковского станет символом побед российских хоккеистов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил надежду на то, что музыка Чайковского станет символом победы российских хоккеистов на чемпионате мира в Латвии. Об этом он рассказал журналистам после итогового заседания коллегии Минспорта.

Ее олимпийская версия прозвучит на ЧМ по хоккею

Музыку Чайковского услышат в Риге. Ее олимпийская версия прозвучит на ЧМ по хоккею

В четверг президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира.

"С уважением отношусь к музыке Чайковского. Надеюсь, она будет символизировать нашу победу", - сказал Матыцин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Гимн в честь победителя на чемпионате мира звучит после каждого матча.