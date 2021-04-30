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Футбол в России

Российский футбольный союз присоединился к акции против оскорблений в интернете

Организация бойкотирует соцсети до 4 мая

ТАСС, 30 апреля. Российский футбольный союз (РФС) поддержал акцию против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации, организация бойкотирует социальные сети с 30 апреля по 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни", - говорится в сообщении. На страницах РФС и сборных России не будут публиковаться сообщения. Акция начнется 30 апреля в 18:00 мск и закончится 4 мая в 23:59 мск.

Ранее стало известно, что все английские клубы и руководящие футбольные органы будут бойкотировать социальные сети с 30 апреля по 3 мая в знак протеста против компаний, которые "должны делать больше для искоренения ненависти в интернете". Акцию также поддержали Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола.

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